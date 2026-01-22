РФ могла атакувати Україну "ракетою-зомбі": ЗМІ дізнались подробиці
У ніч на 20 січня під час масованого обстрілу війська РФ, ймовірно, вперше використали проти України навчальні ракети РМ-48У – імітатори цілей для тренувань систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
Зазначається, що навчальну ракету РМ-48У називають "ракетою-зомбі", оскільки вона є переробленою версією ракет 5В55 або 48Н6, строк служби яких минув і які вже зняли з озброєння. Такі ракети зазвичай застосовують як навчальні цілі для протиповітряних комплексів С-300 і С-400.
Ракети типу 5В55 та 48Н6 здатні нести корисне навантаження масою від 133 до 180 кілограмів. Водночас через те, що їх створювали для інших завдань, у модернізованому вигляді вони, ймовірно, не мають достатньої точності для ефективних ударів по наземних об’єктах.
Попри це, їхнє використання дозволяє збільшити кількість атак на українські міста та змушує Україну витрачати дорогі засоби протиповітряної оборони. Під час атаки РМ-48У змогла прорвати українську ППО, однак наразі невідомо, чи були вони оснащені бойовою частиною, чи виконували роль приманок.
Масований удар по Україні 20 січня
Нагадаємо, у ніч на 20 січня Росія вкотре завдала удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. У різних районах столиці було чутно сильні вибухи, зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням.
Після ворожої атаки в місті довелося скоригувати графіки руху на окремих лініях метрополітену. Причиною стали наслідки обстрілу та ускладнення з електропостачанням, що вплинуло на роботу поїздів.
Станом на ранок після нічного комбінованого удару без опалення в Києві залишаються 5635 багатоквартирних будинків, а без води – весь лівий берег столиці. Також відомо про одну постраждалу в Дніпровському районі, яку госпіталізували до однієї з міських лікарень.
Окрім того, російські війська сьогодні вночі, 20 січня, атакували Київську область. В результаті обстрілу загинув 50-річний чоловік, також пошкоджені автозаправні станції.