РФ могла атаковать Украину "ракетой-зомби": СМИ узнали подробности
В ночь на 20 января во время массированного обстрела войска РФ, вероятно, впервые использовали против Украины учебные ракеты РМ-48У - имитаторы целей для тренировок систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.
Отмечается, что учебную ракету РМ-48У называют "ракетой-зомби", поскольку она является переработанной версией ракет 5В55 или 48Н6, срок службы которых истек и которые уже сняли с вооружения. Такие ракеты обычно применяют как учебные цели для противовоздушных комплексов С-300 и С-400.
Ракеты типа 5В55 и 48Н6 способны нести полезную нагрузку массой от 133 до 180 килограммов. В то же время из-за того, что они создавались для других задач, в модернизированном виде они, вероятно, не имеют достаточной точности для эффективных ударов по наземным объектам.
Несмотря на это, их использование позволяет увеличить количество атак на украинские города и заставляет Украину тратить дорогие средства противовоздушной обороны. Во время атаки РМ-48У смогла прорвать украинскую ПВО, однако пока неизвестно, были ли они оснащены боевой частью или выполняли роль приманок.
Массированный удар по Украине 20 января
Напомним, в ночь на 20 января Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву, применив баллистические ракеты и беспилотники. В разных районах столицы были слышны сильные взрывы, зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением.
После вражеской атаки в городе пришлось скорректировать графики движения на отдельных линиях метрополитена. Причиной стали последствия обстрелов и осложнения с электроснабжением, что повлияло на работу поездов.
По состоянию на утро после ночного комбинированного удара без отопления в Киеве остаются 5635 многоквартирных домов, а без воды - весь левый берег столицы. Также известно об одной пострадавшей в Днепровском районе, которую госпитализировали в одну из городских больниц.
Кроме того, российские войска сегодня ночью, 20 января, атаковали Киевскую область. В результате обстрела погиб 50-летний мужчина, также повреждены автозаправочные станции.