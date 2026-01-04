РФ модернізує танк Т-90 для боротьби з дронами: у Defense Blog пояснили слабкі місця ідеї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Blog.

Зокрема, у Росії заявили, у 2025 році було завершено оновлення програмного забезпечення "Арени-М", яке отримало спеціальний режим для перехоплення дронів на етапі їхнього наближення до танка. Заявляється, що система здатна протидіяти малим безпілотним літальним апаратам, зокрема ударним.

Російські державні ЗМІ також оприлюднили відео з виробничих потужностей "Уралвагонзаводу"ю На кадрах показано танк Т-72Б3А з установленою "Ареною-М" під час складання, а також раніше відомі зразки Т-90М із цією системою на етапі випробувань.

Що відомо про "Арена-М"

"Арена-М" є комплексом активного захисту, що використовує радар для виявлення загроз і контрбоєприпаси, які запускаються з пускових установок навколо башти танка. Первинно система розроблялася для перехоплення протитанкових боєприпасів, однак російська сторона стверджує, що її функціонал було розширено для ураження повітряних цілей.

Водночас оприлюднені матеріали містять елементи комп’ютерної анімації, які не повністю відповідають відомій серійній конфігурації "Арени-М". Зокрема, на відео контрбоєприпаси запускаються з бокового відсіку, а не з мінометів на башті, що викликає сумніви щодо практичної реалізації заявлених можливостей.

Російські чиновники вперше заговорили про адаптацію "Арени-М" до боротьби з дронами близько двох років тому. Поточна заява стала першим публічним підтвердженням, що оновлене програмне забезпечення нібито вже впроваджене та використовуватиметься на нових танках.

Оновлення Т-90

За даними окремих джерел, систему встановлюватимуть переважно на модернізовану версію Т-90М з оновленою баштою та розширеною кормовою частиною, яку іноді позначають як Т-90М2. Водночас виробництво цього варіанту у 2026 році може бути обмеженим. Кількість машин та конкретні модифікації в Міноборони РФ не розкривають.

Нагадаємо, напередодні Нового року російські війська отримали чергову партію танків Т-90М "Прорив". За даними проєкту Oryx, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 150 танків цього типу, тоді як загальну їхню кількість у строю станом на 2024 рік оцінювали приблизно у 120 одиниць.