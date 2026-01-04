ua en ru
РФ модернизирует танк Т-90 для борьбы с дронами: в Defense Blog объяснили слабые места идеи

Россия, Воскресенье 04 января 2026 11:50
РФ модернизирует танк Т-90 для борьбы с дронами: в Defense Blog объяснили слабые места идеи Иллюстративное фото: РФ модернизирует Т-90 для борьбы с дронами (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Россия планирует оснастить новую партию основных боевых танков Т-90М системой активной защиты "Арена-М", адаптированной для борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Blog.

В частности, в России заявили, в 2025 году было завершено обновление программного обеспечения "Арены-М", которое получило специальный режим для перехвата дронов на этапе их приближения к танку. Заявляется, что система способна противодействовать малым беспилотным летательным аппаратам, в том числе ударным.

Российские государственные СМИ также обнародовали видео с производственных мощностей "Уралвагонзавода" На кадрах показан танк Т-72Б3А с установленной "Ареной-М" во время сборки, а также ранее известные образцы Т-90М с этой системой на этапе испытаний.

Что известно об "Арене-М"

"Арена-М" является комплексом активной защиты, использующим радар для обнаружения угроз и контрбоеприпасы, которые запускаются из пусковых установок вокруг башни танка. Первоначально система разрабатывалась для перехвата противотанковых боеприпасов, однако российская сторона утверждает, что ее функционал был расширен для поражения воздушных целей.

В то же время обнародованные материалы содержат элементы компьютерной анимации, которые не полностью соответствуют известной серийной конфигурации "Арены-М". В частности, на видео контрбоеприпасы запускаются из бокового отсека, а не из минометов на башне, что вызывает сомнения в практической реализации заявленных возможностей.

Российские чиновники впервые заговорили об адаптации "Арены-М" к борьбе с дронами около двух лет назад. Текущее заявление стало первым публичным подтверждением, что обновленное программное обеспечение якобы уже внедрено и будет использоваться на новых танках.

Обновление Т-90

По данным отдельных источников, систему будут устанавливать преимущественно на модернизированную версию Т-90М с обновленной башней и расширенной кормовой частью, которую иногда обозначают как Т-90М2. В то же время производство этого варианта в 2026 году может быть ограниченным. Количество машин и конкретные модификации в Минобороны РФ не раскрывают.

Напомним, накануне Нового года российские войска получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв". По данным проекта Oryx, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 150 танков этого типа, тогда как общее их количество в строю по состоянию на 2024 год оценивали примерно в 120 единиц.

А еще летом мы писали о том, что на одном из направлений фронта бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" с помощью FPV-дронов уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв".

Война в Украине
Новости
