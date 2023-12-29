РФ модернізовує двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57, - ISW

Зазначається, що у четвер, 28 грудня, російські ЗМІ поширили зображення крупним планом іранського безпілотника Shahed-238. Це реактивна версія дрону Shahed-131/136, який російські війська широко використовують в Україні, та зображення якого іранські джерела спочатку оприлюднили у листопаді 2023 року.

Водночас Інститут ще не підтвердив використання Shahed-238 в Україні, незважаючи на попередні припущення, що російські війська використовували ці безпілотники під час атаки на місто Київ 25 листопада.

Крім того, у звіті ISW повідомляється, що Повітряно-космічні сили Росії (ВКС) у 2024 році оснастять усі свої винищувачі п’ятого покоління Су-57 новими двигунами другого ступеня.

"28 грудня кремлівське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на високопоставлені джерела, близькі до ВКС, повідомило, що всі Су-57, які надійдуть на озброєння ВКС у 2024 році, отримають двигуни другого ступеня (п’ятого покоління). Агенція також повідомила, що у 2023 році ВКС отримали більше 10 одиниць Су-57 з двигунами першого ступеня і додала, що впродовж року ці літаки брали участь в авіаційних місіях в Україні", - йдеться у звіті.

Модифікація іранського безпілотника Shahed

Днями стало відомо, що в іранській столиці Тегерані представили нову модифікацію ударного БПЛА Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238. Її презентували у трьох версіях із різними системами наведення.

У Повітряних силах зазначили, що модифікований безпілотник Shahed-238, є складнішою для виявлення ціллю через низку своїх особливостей.

Водночас, за словами Ігната, Україна перебуває в кращій позиції у питанні дронів, ніж Росія. Зокрема, через наявність західних технологій.

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