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РФ модернизирует двигатели на дронах Shahed и истребителях Су-57, - ISW

Фото: РФ модернизирует дроны "Шахед" (Wikipedia)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация устанавливает реактивные двигатели на дроны Shahed-131/136, а также оснастит двигателями пятого поколения истребители Су-57.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, в четверг, 28 декабря, российские СМИ распространили изображение крупным планом иранского беспилотника Shahed-238. Это реактивная версия дрона Shahed-131/136, который российские войска широко используют в Украине, и изображение которого иранские источники сначала обнародовали в ноябре 2023 года.

При этом Институт еще не подтвердил использование Shahed-238 в Украине, несмотря на предыдущие предположения, что российские войска использовали эти беспилотники во время атаки на город Киев 25 ноября.

Кроме того, в отчете ISW сообщается, что Воздушно-космические силы России (ВКС) в 2024 году оснастят все свои истребители пятого поколения Су-57 новыми двигателями второй ступени.

"28 декабря кремлевское информационное агентство ТАСС со ссылкой на высокопоставленные источники, близкие к ВКС, сообщило, что все Су-57, которые поступят на вооружение ВКС в 2024 году, получат двигатели второй ступени (пятого поколения). Агентство также сообщило, что в 2023 году ВКС получили более 10 единиц Су-57 с двигателями первой ступени и добавило, что в течение года эти самолеты участвовали в авиационных миссиях в Украине", - говорится в отчете.

Модификация иранского беспилотника Shahed

На днях стало известно, что в иранской столице Тегеране представили новую модификацию ударного БПЛА Shahed-136, которая получила название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с различными системами наведения.

В Воздушных силах отметили, что модифицированный беспилотник Shahed-238, является более сложной для обнаружения целью из-за ряда своих особенностей.

В то же время, по словам Игната, Украина находится в лучшей позиции в вопросе дронов, чем Россия. В частности, из-за наличия западных технологий.

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