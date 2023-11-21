Ігнат пояснив, чому новий іранський БПЛА Shahed-238 складніше виявляти

Модифікований іранський ударний безпілотник Shahed-238, нещодавно представлений у Тегерані, є складнішою для виявлення ціллю через низку своїх особливостей.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі національного телемарафону.

Полковник звернув увагу, що згідно з представленою відкритою інформацією про дану модифікацію іранського "Шахеда", він має реактивний двигун, а також має "різне радіолокаційне наведення".

Представник Повітряних сил також виділив кольорове забарвлення Shahed-238, яке дозволяє реактивному баражуючому боєприпасу бути менш помітним візуально в небі.

"Цей "Шахед" дуже реактивний, він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення", - сказав Ігнат.

Спікер додав, що поки що немає інформації щодо отримання Росією цих оновлених БПЛА від Ірану, але "досвід такий у цих держав є".

Також офіцер зазначив, що російські окупанти постійно змінюють тактику застосування ударних безпілотників під час своїх повітряних атак територією України.

Зокрема, зазначив Ігнат, якщо раніше росіяни запускали "Шахеди" частіше у денний час, то пізніше почали це робити саме у темний час доби, сподіваючись, що це ускладнить для Сил оборони України візуальне виявлення дронів.

Модифікація іранського "Шахеда"

Нагадаємо, днями стало відомо, що у столиці Ірану Тегерані представили нову модифікацію ударного БПЛА Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238. Її презентували у трьох версіях із різними системами наведення.

Зазначимо, що фюзеляжі всіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов'язане із застосуванням матеріалів, що поглинають радіо.