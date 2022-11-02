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У РФ мобілізовані влаштували бунт, поскаржившись на відсутність "виплати Путіна" (відео)

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Росія, Середа 02 листопада 2022 13:03
У РФ мобілізовані влаштували бунт, поскаржившись на відсутність "виплати Путіна" (відео) Фото: у Росії мобілізовані влаштували бунт (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Ульяновській області (Росія) понад 100 мобілізованих із російської Чувашії розпочали масову акцію протесту через те, що вони так і не отримали обіцяних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

"Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на вірну смерть для вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам кошти у розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв президент Володимир Путін! Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої сім'ї без підтримки?! Ми відмовляємося від участі в "спеціальній військовій операції" і добиватимемося справедливості, поки нам не виплатять кошти, обіцяні нашим урядом на чолі з президентом РФ!" - йдеться у заяві.

На відеозаписі, опублікованому "Медузою", мобілізовані скаржаться на те, що вони також не отримали одноразових виплат у розмірі 300 тисяч рублів, які, як вони кажуть, їм обіцяли у військкоматах.

Дійшло до того, що на базу, де розташовувалися мобілізовані, довелося викликати ОМОН і Росгвардії. Незабаром, як повідомляється, їх "заспокоїли".

Як повідомлялось, Міноборони РФ оголосило про припинення видачі повісток щодо мобілізації. Але указу президента РФ Володимира Путіна про її завершення наразі немає.

Москва стала одним із перших російських регіонів, який вирішив зупинити мобілізацію до завершення її термінів. Причина – чіткий антипутінський тренд у настроях москвичів.

При цьому станом на середину жовтня у рамках мобілізації в Росії закликали близько 200 тисяч осіб.

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