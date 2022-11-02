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В РФ мобилизованные устроили бунт, пожаловавшись на отсутствие "выплаты Путина" (видео)

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Россия, Среда 02 ноября 2022 13:03
В РФ мобилизованные устроили бунт, пожаловавшись на отсутствие "выплаты Путина" (видео) Фото: в России мобилизованные устроили бунт (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Ульяновской области (Россия) более 100 мобилизованных из российской Чувашии начали массовую акцию протеста из-за того, что они так и не получили обещанных им выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

"Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?! Мы отказываемся от участия в "специальной военной операции" и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!" - говорится в заявлении.

На видеозаписи, опубликованной "Медузой", мобилизованные жалуются на то, что они также не получили единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей, которые, как они говорят, им обещали в военкоматах.

Дошло до того, что на базу, где располагались мобилизованные пришлось вызвать ОМОН и Росгвардии. Вскоре, как сообщается, их "успокоили".

Как сообщалось, Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Но указа президента РФ Владимира Путина о ее завершении пока нет.

Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию до завершения ее сроков. Причина - четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.

При этом по состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.

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