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Окупанти атакували Україну новими баражуючими бомбами УПАБ-1500В: що про них відомо

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Україна, Субота 04 березня 2023 22:09
Окупанти атакували Україну новими баражуючими бомбами УПАБ-1500В: що про них відомо Фото: Окупанти атакували Україну новими баражуючими бомбами (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нещодавно окупанти атакували Чернігівську область керовані баражуючі бомби УПАБ-1500В вагою 1500 кг. РФ вперше продемонструвала їх у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Окупанти вперше застосували цей вид боєприпасів декілька тижнів тому. Ця бомба оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кг призначену для ураження високозахищених об'єктів.

Проте використання такого типу бомб з боку РФ не є регулярним явищем. Аби забезпечити високу дальність польоту, пілоту російського літака треба перебувати на значній висоті, що своєю чергою спрощує виявлення носія.

УПАБ-1500В

Цей боєприпас вперше був продемонстрований в експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником "ГНПП "Регіон". Зазначалось, що вже тоді вона пройшла випробування, поставлена на озброєння ВКС РФ. Повідомляється, що ця бомба може скидатися за 40 км від цілі для чого носій має піднятися на висоту у 14 км.

Нагадаємо, що російські окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Запорізької та Донецької областей. Для розвідки вони використовують комплекс "Зоопарк-1".

Росія почала впроваджувати нові деталі під час виробництва ракет та удосконалювати їх спеціальними пастками. Таким чином росіяни намагаються обминати протиповітряну оборону України.

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