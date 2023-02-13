РФ массово заселяє військових у школах окупованої Луганської області
Російське окупаційне командування масово заселяє своїх підлеглих в шкільні навчальні заклади в окупованій частині Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За даними відомства, дітей примусово переводять на дистанційну форму навчання, а в школи натомість поселяють окупантів. Як заявляють окупанти, діти переходять на "дистанційку" для того, щоб уникнути розповсюдження респіраторних інфекцій.
Про те у ЦНС заявляють, що в окупантів виникли складнощі та проблеми з розселенням новоприбулих солдатів. Тому їх доводиться заселяти у звільнені школи.
"Зауважимо, що йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу й так немає, а саме про тилові регіони, де бойових дій не відбувається", - пише ЦНС.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники масово перевіряють телефони у школярів у тимчасово окупованому Маріуполі.
Як повідомлялося раніше, окупанти можуть повністю відключити інтернет в Маріуполі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.