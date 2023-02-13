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РФ массово заселяет военных в школах оккупированной Луганской области

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Луганская область, Понедельник 13 февраля 2023 15:31
РФ массово заселяет военных в школах оккупированной Луганской области Фото: РФ массово заселяет военных в школах оккупированной Луганской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российское оккупационное командование массово заселяет своих подчиненных в школьные учебные заведения в оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, детей принудительно переводят на дистанционную форму обучения, а в школы поселяют оккупантов. Как заявляют оккупанты, дети переходят на "дистанционку" для того, чтобы избежать распространения респираторных инфекций.

Об этом в ЦНС заявляют, что у оккупантов возникли сложности и проблемы с расселением новоприбывших солдат. Поэтому их приходится заселять в уволенные школы.

"Заметим, что речь идет не о прифронтовых территориях, где учебного процесса и так нет, а именно о тыловых регионах, где боевых действий не происходит", - пишет ЦНС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские захватчики массово проверяют телефоны у школьников во временно оккупированном Мариуполе.

Как сообщалось ранее, оккупанты могут полностью отключить интернет в Мариуполе.

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