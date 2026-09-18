РФ масово запускає по Україні "навчальну балістику", - Reuters

Скільки RM48U застосувала Росія

У липні та на початку серпня RM48U становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, які Росія запустила по Україні.

У липні Росія здійснила 158 ударів балістичними та гіперзвуковими ракетами - це найбільша кількість запусків за один місяць від початку повномасштабної війни;

з них 87 ракет були саме RM48U;

за перші вісім днів серпня зафіксовано ще 70 запусків, 36 із яких припали на RM48U.

Чим RM48U відрізняється від "Іскандерів"

RM48U спочатку розробляли для тренування підрозділів протиповітряної оборони. Ракета летить балістичною траєкторією, але поступається російським "Іскандерам" за потужністю та точністю.

За оцінками українських експертів, середнє відхилення RM48U від цілі може становити близько 300 метрів.

Використання дешевших RM48U дозволяє російським військам зберігати запаси дорожчих ракет, зокрема "Іскандерів", північнокорейських KN-23 та "Цирконів".

За наявними даними, це може бути пов'язано з наміром Росії берегти потужніші ракети для майбутніх ударів, зокрема в зимовий період.

Нагадаємо, 18 вересня російські війська атакували приміський потяг у Харківській області.