ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Шахеди", "Бандеролі" та "Гербери": чим РФ атакувала Україну вночі

08:33 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
"Шахеди", "Бандеролі" та "Гербери": чим РФ атакувала Україну вночі Фото: ЗСУ (Генштаб)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія в ніч проти 18 вересня атакувала Україну 93 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або придушили 72 ворожі цілі, проте зафіксовано влучення на 13 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака

Ворожа атака розпочалася ввечері 17 вересня та продовжилася вночі. Загалом противник застосував 93 ударних БпЛА, серед яких були "Шахеди", у тому числі 46 реактивних, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Також Росія запустила "Бандероль" та "Дань-Т".

Безпілотники прямували з кількох територій, зокрема з Орловської та Ростовської областей РФ, тимчасово окупованої частини Донецької області, району Гвардійського у тимчасово окупованому Криму та акваторії Азовського моря.

Що вдалося збити

Відбитком повітряної атаки займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або придушила 69 ворожих БПЛА різних типів. Крім того, були вражені троє "Бандероль"/"Дань-Т". Таким чином, загальна кількість збитих та пригнічених цілей досягла 72.

Наслідки атаки

Влучення засобів повітряного нападу зафіксували на 13 локаціях. Ще на трьох місцях виявили падіння збитих цілей та їх уламків.

При цьому частина ворожих засобів поразки не досягла запланованих цілей. Інформація про них уточнюється.

На момент публікації атака тривала: у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники. Сили оборони закликали громадян дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки російських військ на Конотоп Сумської області було пошкоджено об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. У місті постраждали дитячий садок, школа №11, медичні заклади, транспортна інфраструктура та залізниця, а також багато приватних будинків. Після обстрілів у Конотопі виникли перебої з газом та електропостачанням.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Повітряні сили України Збройні сили України
Новини
РФ масовано атакувала Конотоп: пошкоджено школу, дитсадок, бізнес та будинки
РФ масовано атакувала Конотоп: пошкоджено школу, дитсадок, бізнес та будинки
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим