РФ массово запускает по Украине "учебную баллистику", - Reuters

Сколько RM48U применила Россия

В июле и начале августа RM48U составляли более половины из 228 баллистических и гиперзвуковых ракет, которые Россия запустила по Украине.

В июле Россия совершила 158 ударов баллистическими и гиперзвуковыми ракетами - это наибольшее количество запусков за один месяц от начала полномасштабной войны;

из них 87 ракет были именно RM48U;

за первые восемь дней августа зафиксировано еще 70 запусков, 36 из которых пришлись на RM48U.

Чем RM48U отличается от "Искандеров"

RM48U первоначально разрабатывали для тренировки подразделений противовоздушной обороны. Ракета летит баллистической траекторией, но уступает российским "Искандерам" по мощности и точности.

По оценкам украинских экспертов, среднее отклонение RM48U от цели может составить около 300 метров.

Использование более дешевых RM48U позволяет российским войскам хранить запасы более дорогих ракет, в частности "Искандеров", северокорейских KN-23 и "Цирконов".

По имеющимся данным, это может быть связано с намерением России беречь более мощные ракеты для будущих ударов, в частности в зимний период.

Напомним, 18 сентября российские войска атаковали пригородный поезд в Харьковской области.