РФ массово запускает по Украине "учебную баллистику", - Reuters

Россия в последние месяцы массово применяет против Украины ракеты RM48U, которые первоначально предназначались только для обучения подразделений противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ агентства Reuters, подготовленный на основе данных украинской разведки.
В июле и начале августа RM48U составляли более половины из 228 баллистических и гиперзвуковых ракет, которые Россия запустила по Украине.
RM48U первоначально разрабатывали для тренировки подразделений противовоздушной обороны. Ракета летит баллистической траекторией, но уступает российским "Искандерам" по мощности и точности.
По оценкам украинских экспертов, среднее отклонение RM48U от цели может составить около 300 метров.
Использование более дешевых RM48U позволяет российским войскам хранить запасы более дорогих ракет, в частности "Искандеров", северокорейских KN-23 и "Цирконов".
По имеющимся данным, это может быть связано с намерением России беречь более мощные ракеты для будущих ударов, в частности в зимний период.
Напомним, 18 сентября российские войска атаковали пригородный поезд в Харьковской области.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что погиб один человек, еще семеро получили ранения.
Кроме того, в ночь на 18 сентября Россия атаковала Украину 93 ударными беспилотниками, среди которых были "Шахеды", "Гербера" и "Бандероли".
Силы обороны сбили или подавили 72 цели, однако попадание зафиксировали на 13 локациях.