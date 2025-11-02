РФ масовано вдарила дронами по Павлограду: у місті пожежі, є загиблий
У неділю, 2 листопада, росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Він розповів, що поранення отримали три людини, серед них восьмирічна дівчинка. Також постраждали 71-річний чоловік і жінка 39 років.
У місті виникли пожежі. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобілі, металевий навіс та приватне підприємство.
Крім того, росіяни завдали удару безпілотниками й артилерією по Нікопольщині. Вибухи лунали у районному центрі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах.
Фото: наслідки масованого удару росіян по Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)
Внаслідок обстрілу поранення отримав 75-річни чоловік, його госпіталізували до лікарні. Було пошкоджено спортивну школу, п'ять приватних будинків, гаражі та господарську споруду. Також пошкодження отримали автомобілі та лінія електропередач.
Гайваненко додав, що українські сили протиповітряної оборони вдень збили шість ворожих дронів на Дніпропетровщині.
Обстріли Дніпропетровщини
Нагадаємо, внаслідок кількох комбінованих ракетно-дронових ударів країни-агресорки по Дніпропетровській області у суботу, 1 листопада, загинули військовослужбовці Збройних сил України.
Зазначимо, ввечері 1 листопада росіяни завдали удару по магазину на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки по Самарському району є загиблі та поранені. Нажаль, серед чотирьох загиблих опинилися діти.
Крім того, від ворожих атак постраждали Павлоградська, Нікопольська та Синельниківська громади. Окупанти завдали ударів ракетами, артилерією та дронами. Є пошкодження та постраждалі.