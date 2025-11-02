РФ масовано вдарила дронами по Павлограду: у місті пожежі, є загиблий

У неділю, 2 листопада, росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Він розповів, що поранення отримали три людини, серед них восьмирічна дівчинка. Також постраждали 71-річний чоловік і жінка 39 років.

У місті виникли пожежі. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобілі, металевий навіс та приватне підприємство.

Крім того, росіяни завдали удару безпілотниками й артилерією по Нікопольщині. Вибухи лунали у районному центрі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах.

Фото: наслідки масованого удару росіян по Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок обстрілу поранення отримав 75-річни чоловік, його госпіталізували до лікарні. Було пошкоджено спортивну школу, п'ять приватних будинків, гаражі та господарську споруду. Також пошкодження отримали автомобілі та лінія електропередач.

Гайваненко додав, що українські сили протиповітряної оборони вдень збили шість ворожих дронів на Дніпропетровщині.