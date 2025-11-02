РФ массированно ударила дронами по Павлограду: в городе пожары, есть погибший

В воскресенье, 2 ноября, россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Павлограду на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб 55-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

Он рассказал, что ранения получили три человека, среди них восьмилетняя девочка. Также пострадали 71-летний мужчина и женщина 39 лет.

В городе возникли пожары. В результате обстрела повреждены многоквартирный дом, автомобили, металлический навес и частное предприятие.

Кроме того, россияне нанесли удар беспилотниками и артиллерией по Никопольщине. Взрывы раздавались в районном центре, Покровской, Мировской и Марганецкой громадах.

Фото: последствия массированного удара россиян по Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)

В результате обстрела ранения получил 75-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Были повреждены спортивная школа, пять частных домов, гаражи и хозяйственная постройка. Также повреждения получили автомобили и линия электропередач.

Гайваненко добавил, что украинские силы противовоздушной обороны днем сбили шесть вражеских дронов на Днепропетровщине.