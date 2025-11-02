ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ массированно ударила дронами по Павлограду: в городе пожары, есть погибший

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 18:53
UA EN RU
РФ массированно ударила дронами по Павлограду: в городе пожары, есть погибший Фото: РФ осуществила массированный обстрел Днепропетровщины, есть погибший и раненые (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Ульяненко

В воскресенье, 2 ноября, россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Павлограду на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб 55-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

Он рассказал, что ранения получили три человека, среди них восьмилетняя девочка. Также пострадали 71-летний мужчина и женщина 39 лет.

В городе возникли пожары. В результате обстрела повреждены многоквартирный дом, автомобили, металлический навес и частное предприятие.

Кроме того, россияне нанесли удар беспилотниками и артиллерией по Никопольщине. Взрывы раздавались в районном центре, Покровской, Мировской и Марганецкой громадах.

РФ массированно ударила дронами по Павлограду: в городе пожары, есть погибшийФото: последствия массированного удара россиян по Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)

РФ массированно ударила дронами по Павлограду: в городе пожары, есть погибшийФото: последствия массированного удара россиян по Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)

РФ массированно ударила дронами по Павлограду: в городе пожары, есть погибшийФото: последствия массированного удара россиян по Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)

В результате обстрела ранения получил 75-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Были повреждены спортивная школа, пять частных домов, гаражи и хозяйственная постройка. Также повреждения получили автомобили и линия электропередач.

Гайваненко добавил, что украинские силы противовоздушной обороны днем сбили шесть вражеских дронов на Днепропетровщине.

Обстрелы Днепропетровщины

Напомним, в результате нескольких комбинированных ракетно-дронных ударов страны-агрессора по Днепропетровской области в субботу, 1 ноября, погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Отметим, вечером 1 ноября россияне нанесли удар по магазину на Днепропетровщине. В результате атаки по Самарскому району есть погибшие и раненые. К сожалению, среди четырех погибших оказались дети.

Кроме того, от вражеских атак пострадали Павлоградская, Никопольская и Синельниковская общины. Оккупанты нанесли удары ракетами, артиллерией и дронами. Есть повреждения и пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Павлоград Днепропетровская область Война в Украине Дрони
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН