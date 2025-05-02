РФ масовано атакувала завод УЗ у Запоріжжі: пожежу гасили до ранку, які наслідки

Росія масовано атакувала локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. Пожежу на підприємстві гасили до ранку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ.
"Вночі зазнав масованої атаки наш локомотиворемонтний завод у Запоріжжі - ЗЕРЗ", - йдеться у повідомленні.
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За даними компанії, це суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.
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"Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож найголовніше - на заводі немає поранених чи загиблих", - додали в "Укрзалізниці".
В УЗ зазначили, що після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві - це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху в країні.
Ввечері четверга, 1 травня, російська армія в завдала масованого дронового удару по місту Запоріжжя. Одразу стало відомо про постраждалих. В місті повідомляли про понад 10 вибухів.
Пізніше з'ясувалося, що під атакою опинився житловий сектор, а кількість постраждалих зросла до 8 людей. Окупанти атакували будинок у Запоріжжі.
Вже близько 6:00 ранку кількість поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 28 людей.
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