РФ массированно атаковала завод УЗ в Запорожье: пожар тушили до утра, каакие последствия

Россия массированно атаковала локомотиворемонтный завод в Запорожье. Пожар на предприятии тушили до утра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Ночью подвергся массированной атаке наш локомотиворемонтный завод в Запорожье - ЗЕРЗ", - говорится в сообщении.
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По данным компании, это чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов.
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"Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники. Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому самое главное - на заводе нет раненых или погибших", - добавили в "Укрзализныце".
В УЗ уточнили, что после атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве - это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению в стране.
Вечером четверга, 1 мая, российская армия нанесла массированный дроновой удар по городу Запорожье. Сразу стало известно о пострадавших. В городе сообщали о более 10 взрывах.
Позже выяснилось, что под атакой оказался жилой сектор, а количество пострадавших возросло до 8 человек. Оккупанты атаковали дом в Запорожье.
Уже около 6:00 утра количество раненых в результате вражеской атаки по Запорожью возросло до 28 человек.
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