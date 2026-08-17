РФ масовано атакувала Суми: у місті масштабні пожежі та постраждала людина
У неділю наприкінці доби, 16 серпня, росіяни масовано атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі та постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.
За його словами, ворог, попередньо, використав для удару безпілотники реактивного типу.
"Є влучання у житловому секторі та по обʼєктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі", - йшлося у повідомленні.
Трохи пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що атака сталася у Зарічному районі Сум. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала людина та пошкоджено значну кількість будинків.
Обстріли Сум
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Суми, застосовуючи для ударів дрони та авіабомби. Так, 11 серпня ворог завдав удару по місту 4 КАБами, внаслідок чого було пошкоджено понад 20 приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.
Також ми писали, що росіяни атакували Суми КАБами й у ніч на 10 серпня. Тоді ворог пошкодив багатоквартирні та приватні будинки, цивільні автомобілі та нежитлові приміщення. Крім того, були постраждалі.