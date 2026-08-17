РФ массированно атаковала Сумы: в городе масштабные пожары и пострадал человек

В воскресенье в конце суток, 16 августа, россияне массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

По его словам, враг предварительно использовал для удара беспилотники реактивного типа.

"Есть попадание в жилищный сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары", - говорилось в сообщении.

Чуть позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что атака произошла в Заречном районе Сум. В результате вражеских обстрелов пострадал человек и повреждено значительное количество домов.