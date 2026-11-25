РФ масовано атакувала Одесу: постраждали дві жінки, частина міста без світла
25 листопада російські загарбники масовано атакували ударними безпілотниками Одесу та її передмістя. Під ударом опинилися об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
Про це заявив глава Одеської ОДА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
В Одесі внаслідок атаки пошкоджено житловий комплекс. Двоє жінок отримали осколкові поранення. Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.
У передмісті зазнали пошкоджень приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції.
Також внаслідок обстрілу частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електроенергії.
Об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Медичні заклади працюють без перебоїв.
З окремою заявою щодо наслідків нової атаки Росії на Одесу виступили у ДТЕК.
"Після сьогоднішньої атаки без світла залишилася частина Приморського та Пересипського районів Одеси. Окремі об’єкти критичної інфраструктури працюють із перебоями", - йдеться в заяві.
У ДТЕК наголосили, що енергетики вже розпочали роботи з відновлення на місцях та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику.
Оновлено о 14:31
Місцева влада повідомила, що кількість потерпілих у Одесі зросла до трьох осіб.
"Усім надали необхідну медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно.
На місці працюють комунальні служби, які допомагають закривати віконні отвори", - йдеться в заяві.
Окрім того, влада розгорнула оперативний штаб для допомоги мешканцям.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 24 листопада Росія завдала удару по Одеській області. Внаслідок атаки двоє людей загинули.
Також ми писали, що аварії в електромережах Одещини зросли у 15 разів через постійні ворожі атаки.