25 ноября российские захватчики массированно атаковали ударными беспилотниками Одессу и ее пригород. Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

В Одессе в результате атаки поврежден жилой комплекс. Две женщины получили осколочные ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В пригороде повреждены частное логистическое предприятие и производство бытовой бумажной продукции.

Также в результате обстрела часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы осталась без электроэнергии.

Объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание. Медицинские учреждения работают без перебоев.

С отдельным заявлением о последствиях новой атаки России на Одессу выступили в ДТЭК.

"После сегодняшней атаки без света осталась часть Приморского и Пересыпского районов Одессы. Отдельные объекты критической инфраструктуры работают с перебоями", - сказано в заявлении.



В ДТЭК отметили, что энергетики уже приступили к работам по восстановлению на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.