РФ массированно атаковала Одессу: пострадали две женщины, часть города без света
25 ноября российские захватчики массированно атаковали ударными беспилотниками Одессу и ее пригород. Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
В Одессе в результате атаки поврежден жилой комплекс. Две женщины получили осколочные ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
В пригороде повреждены частное логистическое предприятие и производство бытовой бумажной продукции.
Также в результате обстрела часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы осталась без электроэнергии.
Объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание. Медицинские учреждения работают без перебоев.
С отдельным заявлением о последствиях новой атаки России на Одессу выступили в ДТЭК.
"После сегодняшней атаки без света осталась часть Приморского и Пересыпского районов Одессы. Отдельные объекты критической инфраструктуры работают с перебоями", - сказано в заявлении.
В ДТЭК отметили, что энергетики уже приступили к работам по восстановлению на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 24 ноября Россия нанесла удар по Одесской области. В результате атаки два человека погибли.
Также мы писали, что аварии в электросетях Одесщины выросли в 15 раз из-за постоянных вражеских атак.