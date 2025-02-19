РФ масовано атакувала Одесу дронами: будинки залишилися без світла, води і тепла

Атаки РФ по Україні

Зазначимо, що російські війська атакують Україну дронами, а часом і іншими засобами ураження - на щоденній основі.

Зокрема, починаючи з вечора 17 лютого і закінчуючи вранці 18 лютого, ворог запустив по українській території 176 ударних дронів типу "Шахед". Станом на 09:00, силам ППО вдалося збити 103 "Шахеди" та БпЛА інших типів. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів були локально втрачені, без негативних наслідків.

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