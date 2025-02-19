РФ массированно атаковала Одессу дронами: дома остались без света, воды и тепла

Атаки РФ по Украине

Отметим, что российские войска атакуют Украину дронами, а порой и другой средствами поражения - на ежедневной основе.

В частности, начиная с вечера и 17 февраля и заканчивая утром 18 февраля, враг запустил по украинской территории 176 ударных дронов типа "Шахед". По состоянию на 09:00, силам ПВО удалось сбить 103 "Шахеда" и БпЛА других типов. Еще 67 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

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