РФ масовано атакувала Одеський район дронами: пошкоджено будинки, є поранені

За його словами, через російську атаку безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. В одному з навчальних закладів міста вибито вікна та пошкоджено фасад.

Крім того, внаслідок пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

Станом на зараз відомо про двох поранених людей.

"Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області", - додав Кіпер.