RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

РФ массированно атаковала Одесский район дронами: повреждены дома, есть раненые

Фото: пожарный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 7 на 8 ноября российские военные массированно атаковали дронами Одесский район. В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, из-за российской атаки беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, у нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений города выбиты окна и поврежден фасад.

Кроме того, в результате повреждения осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбита окна.

По состоянию на данный момент известно о двух раненых людях.

"Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", – добавил Кипер.

Напомним, что вечером 7 ноября в Одессе прозвучали взрывы. В Воздушных силах ВСУ одесситов предупредили о возможности атаки дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОдессаВойна в Украине