РФ масовано атакувала Краматорськ авіабомбами: є руйнування і постраждалі

Наслідки атаки на місто

За інформацією правоохоронців, обстріл стався сьогодні близько 09:45.

За попередніми даними, російські війська випустили по центральній частині Краматорська чотири бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Одна з бомб влучила безпосередньо у багатоквартирний будинок. Наразі відомо про 10 постраждалих - це шість чоловіків та чотири жінки віком від 29 до 89 років.

У місті зафіксовано значні руйнування - пошкоджено 17 багатоквартирних будинків, понівечено близько десятка автомобілів. Тривають роботи з розбору завалів та фіксації наслідків.

"На місцях влучань працюють парамедики, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Остаточна кількість постраждалих ще з’ясовується", - повідомили у поліції.

Фото: наслідки авіаудару по Краматорську 11 квітня (t.me/UA_National_Police)

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування. Рятувальники та всі екстрені служби продовжують працювати на місці події.

"Ворог цілеспрямовано вдарив по житловій забудові в час, коли на вулицях було багато людей", - зазначають у правоохоронних органах.