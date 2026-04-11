RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ массированно атаковала Краматорск авиабомбами: есть разрушения и пострадавшие

16:25 11.04.2026 Сб
2 мин
Правоохранители показали кадры с места событий
aimg Сергей Козачук
Фото: последствия авиаудара по Краматорску 11 апреля (t.me/UA_National_Police)

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате массированного авиаудара по центру Краматорска. Враг атаковал город управляемыми авиабомбами.

Последствия атаки на город

По информации правоохранителей, обстрел произошел сегодня около 09:45.

По предварительным данным, российские войска выпустили по центральной части Краматорска четыре бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Одна из бомб попала непосредственно в многоквартирный дом. Известно о 10 пострадавших - это шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 29 до 89 лет.

В городе зафиксированы значительные разрушения - повреждены 17 многоквартирных домов, повреждены около десятка автомобилей. Продолжаются работы по разбору завалов и фиксации последствий.

"На местах попаданий работают парамедики, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Окончательное количество пострадавших еще выясняется", - сообщили в полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование. Спасатели и все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

"Враг целенаправленно ударил по жилой застройке в то время, когда на улицах было много людей", - отмечают в правоохранительных органах.

Атаки РФ на Краматорск

Напомним, российские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Краматорска. В конце марта оккупанты атаковали город управляемой авиабомбой, в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок, еще семеро получили ранения.

Также в феврале этого года враг прицельно ударил по жилому дому, где жила семья - тогда погибли трое братьев, а их мать и бабушка получили тяжелые травмы.

Кроме того, в начале февраля под обстрелом оказался спальный район города. В результате той атаки на рассвете было зафиксировано разрушение многоэтажек, а среди гражданского населения были жертвы и пострадавшие.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
