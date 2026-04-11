РФ массированно атаковала Краматорск авиабомбами: есть разрушения и пострадавшие

Последствия атаки на город

По информации правоохранителей, обстрел произошел сегодня около 09:45.

По предварительным данным, российские войска выпустили по центральной части Краматорска четыре бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Одна из бомб попала непосредственно в многоквартирный дом. Известно о 10 пострадавших - это шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 29 до 89 лет.

В городе зафиксированы значительные разрушения - повреждены 17 многоквартирных домов, повреждены около десятка автомобилей. Продолжаются работы по разбору завалов и фиксации последствий.

"На местах попаданий работают парамедики, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Окончательное количество пострадавших еще выясняется", - сообщили в полиции.

Фото: последствия авиаудара по Краматорску 11 апреля (t.me/UA_National_Police)

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование. Спасатели и все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

"Враг целенаправленно ударил по жилой застройке в то время, когда на улицах было много людей", - отмечают в правоохранительных органах.