РФ масовано атакувала Херсон: горіли житлові квартали, частина міста без світла

Неділя 28 грудня 2025 06:01
РФ масовано атакувала Херсон: горіли житлові квартали, частина міста без світла Фото: інформація щодо наслідків наразі уточнюється (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни у неділю, 28 грудня, завдали по Херсону масованого удару з реактивних систем залпового вогню. У місті були пожежі, частина Херсону наразі без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської МВА Ярослава Шанько.

"Російські терористи знову нанесли масованого удару по місту з РСЗВ. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура... Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена", - йдеться у повідомленні.

Шанько уточнив, що наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Окрім того, фахівці вивчають обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та почнуть аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Херсон, застосовуючи для ударів дрони та інші засоби ураження.

Так, трохи більше тижня тому начальник Херсонської ОВА Олександр Толоконников повідомив, що Херсонська ТЕЦ перебуває під постійним обстрілом Росії. Через це служби не могли розпочати ліквідацію наслідків.

Крім того, опівдні на Різдво окупанти масово обстріляли центральну частину міста. Під удар потрапив міський ринок, коли в цей час там перебували люди.

Раніше РБК-Україна зробило репортаж, як живуть люди в Херсоні, враховуючи те, що РФ регулярно атакує місто дронами.

