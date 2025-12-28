ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ массированно атаковала Херсон: горели жилые кварталы, часть города без света

Воскресенье 28 декабря 2025 06:01
UA EN RU
РФ массированно атаковала Херсон: горели жилые кварталы, часть города без света Фото: информация о последствиях пока уточняется (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в воскресенье, 28 декабря, нанесли по Херсону массированный удар из реактивных систем залпового огня. В городе были пожары, часть Херсона пока без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ГВА Ярослава Шанько.

"Российские террористы снова нанесли массированный удар по городу из РСЗО. Огнем были покрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура... В результате вражеской атаки часть города обесточена", - говорится в сообщении.

Шанько уточнил, что сейчас информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, специалисты изучают объем повреждений энергетической инфраструктуры и начнут аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации с безопасностью.

Обстрелы Херсона

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Херсон, применяя для ударов дроны и другие средства поражения.

Так, чуть больше недели назад начальник Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что Херсонская ТЭЦ находится под постоянным обстрелом России. Из-за этого службы не могли начать ликвидацию последствий.

Кроме того, в полдень на Рождество оккупанты массово обстреляли центральную часть города. Под удар попал городской рынок, когда в это время там находились люди.

Ранее РБК-Украина сделало репортаж, как живут люди в Херсоне, учитывая то, что РФ регулярно атакует город дронами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине
Новости
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну