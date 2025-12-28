РФ массированно атаковала Херсон: горели жилые кварталы, часть города без света

Россияне в воскресенье, 28 декабря, нанесли по Херсону массированный удар из реактивных систем залпового огня. В городе были пожары, часть Херсона пока без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ГВА Ярослава Шанько.

"Российские террористы снова нанесли массированный удар по городу из РСЗО. Огнем были покрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура... В результате вражеской атаки часть города обесточена", - говорится в сообщении.

Шанько уточнил, что сейчас информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, специалисты изучают объем повреждений энергетической инфраструктуры и начнут аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации с безопасностью.