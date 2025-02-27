РФ масовано атакувала енергосистему Харківської області, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Аби не інформувати ворога, - не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали. Загроза повторних ударів зберігається!" - попередив голова ОВА.

Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом а усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків.

"Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківської області", - зазначив він.

Дронова атака РФ на Харківську область

Армія РФ масовано атакувала дронами Харківську область 27 лютого. Є влучання в передмісті обласного центру і постраждалі.

Наразі відомо, що росіяни обстріляли Харківську область щонайменше 12 безпілотниками, двоє людей постраждали. Також повідомлялося про групу БПЛА, що рухається на Харків.

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