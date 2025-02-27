ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ масовано атакувала енергосистему Харківської області, - ОВА

Харків, Четвер 27 лютого 2025 22:30
UA EN RU
РФ масовано атакувала енергосистему Харківської області, - ОВА Фото: РФ масовано атакувала енергосистему Харківської області 27 лютого (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни випустили по Харківській області понад 10 дронів ввечері 27 лютого. Масовано атакована енергосистема регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківської області", - зазначив він.

Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом а усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків.

"Аби не інформувати ворога, - не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали. Загроза повторних ударів зберігається!" - попередив голова ОВА.

Дронова атака РФ на Харківську область

Армія РФ масовано атакувала дронами Харківську область 27 лютого. Є влучання в передмісті обласного центру і постраждалі.

Наразі відомо, що росіяни обстріляли Харківську область щонайменше 12 безпілотниками, двоє людей постраждали. Також повідомлялося про групу БПЛА, що рухається на Харків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Дрони
NEWS
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації