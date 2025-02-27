РФ массированно атаковала энергосистему Харьковской области, - ОВА

Россияне выпустили по Харьковской области более 10 дронов вечером 27 февраля. Массированно атакована энергосистема региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Чтобы не информировать врага, - не распространяйте детали о местах попаданий, а также любые фото/видеоматериалы. Угроза повторных ударов сохраняется!" - предупредил глава ОВА.

Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой, а все профильные службы задействованы в ликвидации последствий.

"Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковской области", - отметил он.

Дроновая атака РФ на Харьковскую область

Армия РФ массировано атаковала дронами Харьковскую область 27 февраля. Есть попадания в пригороде областного центра и пострадавшие.

На данный момент известно, что россияне обстреляли Харьковскую область по меньшей мере 12 беспилотниками, два человека пострадали. Также сообщалось о групе БПЛА, движущейся на Харьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.