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РФ массированно атаковала энергосистему Харьковской области, - ОВА

Харьков, Четверг 27 февраля 2025 22:30
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РФ массированно атаковала энергосистему Харьковской области, - ОВА Фото: РФ массированно атаковала энергосистему Харьковской области 27 февраля (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне выпустили по Харьковской области более 10 дронов вечером 27 февраля. Массированно атакована энергосистема региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковской области", - отметил он.

Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой, а все профильные службы задействованы в ликвидации последствий.

"Чтобы не информировать врага, - не распространяйте детали о местах попаданий, а также любые фото/видеоматериалы. Угроза повторных ударов сохраняется!" - предупредил глава ОВА.

Дроновая атака РФ на Харьковскую область

Армия РФ массировано атаковала дронами Харьковскую область 27 февраля. Есть попадания в пригороде областного центра и пострадавшие.

На данный момент известно, что россияне обстреляли Харьковскую область по меньшей мере 12 беспилотниками, два человека пострадали. Также сообщалось о групе БПЛА, движущейся на Харьков.

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