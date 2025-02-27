Росіяни атакують передмістя Харкова дронами: є влучання та поранені
Російська армія атакувала дронами Харківську область 27 лютого. Є влучання у передмісті обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харківській області. Будьте в укриттях!" - попередив він.
Трохи пізніше голова ОВА зазначив, що зафіксовані влучання в передмісті Харкова.
Є поранений
Потім Синєгубов додав, що вже є інформація про одного пораненого. А загроза безпілотників залишається, тому бажано не залишати укриття.
Двоє постраждалих та дрони на Харків
Унаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини.
"У бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників", - попередив Синєгубов.
Обстріли Харкова та області
Російські війська постійно обстрілюють Харків і область із різного роду озброєнь через близьке розташування до кордону.
Зокрема, Харків зазнав дронової атаки в ніч на 26 лютого, "прильоти" фіксувались у двох районах, були постраждалі.
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