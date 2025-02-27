Росіяни атакують передмістя Харкова дронами: є влучання та поранені

Російська армія атакувала дронами Харківську область 27 лютого. Є влучання у передмісті обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харківській області. Будьте в укриттях!" - попередив він. Трохи пізніше голова ОВА зазначив, що зафіксовані влучання в передмісті Харкова. Є поранений Потім Синєгубов додав, що вже є інформація про одного пораненого. А загроза безпілотників залишається, тому бажано не залишати укриття. Двоє постраждалих та дрони на Харків Унаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини. "У бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників", - попередив Синєгубов.