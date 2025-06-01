РФ масовано атакувала дронами одразу три райони Харківської області: є постраждала

Атака РФ по Україні

В ніч на 1 червня росіяни атакували Україну дронами. Також в Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики.

В Києві кілька разів лунали вибухи. В столиці також працювала ППО.

На цей час також відомо, що російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.