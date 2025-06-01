РФ массированно атаковала дронами сразу три района Харьковской области: есть пострадавшая

Россияне массированно атаковали три города и два села в Харьковской области в ночь на 1 июня. Оккупанты запустили 13 дронов, есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Ночью враг совершил массированный обстрел Изюмского, Лозовского и Купянского районов, применив 13 БпЛА типа "Герань-2", - рассказал он.
Повреждения, по словам главы ОВА зафиксированы в нескольких городах и селах. А именно:
Последствия обстрела Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)
В ночь на 1 июня россияне атаковали Украину дронами. Также в Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики.
В Киеве несколько раз раздавались взрывы. В столице также работала ПВО.
На данный момент также известно, что российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье.
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