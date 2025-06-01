РФ массированно атаковала дронами сразу три района Харьковской области: есть пострадавшая

Атака РФ по Украине

В ночь на 1 июня россияне атаковали Украину дронами. Также в Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики.

В Киеве несколько раз раздавались взрывы. В столице также работала ПВО.

На данный момент также известно, что российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье.

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