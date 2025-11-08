РФ масовано атакує енергетику України: Міненерго пояснило відключення світла

В яких областях почали екстрено вимикати світло

Як повідомлялось, у ніч на 8 листопада "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні через черговий масований російський удар по енергетиці країни.

Через це графіки планових відключень наразі не діють, а електропостачання може перериватися у будь-який момент.

У переліку: Київ, Київська, Дніпропетровська, Черкаська та Кіровоградська області.