РФ массированно атакует энергетику Украины: Минэнерго объяснило отключение света

Министр пообещала: как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах.

По словам Гринчук, аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Призываю всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Несмотря на планы врага, Украина будет иметь свет и тепло этой зимой", - подчеркнула глава Минэнерго.

