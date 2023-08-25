РФ має відповісти за злочини проти українських дітей, - США в Радбезі ООН

Американська дипломатка зазначила, що українці мужньо чинять опір, захищаючи суверенітет своєї країни, свою свободу, демократію, культуру, і звитяжно борються, щоб захистити й повернути українських дітей, які були силоміць переселені або депортовані з окупованих територій у Росію та Білорусь.

"Російські офіційні особи казатимуть, що переміщення дітей є частиною гуманітарної евакуації. Але це грубе викривлення реальності в марній спробі виправдати те, що не підлягає виправданню", - заявила Томас-Грінфілд.

Представниця США в Радбезі ООН додала, що до переміщення українських дітей у табори на території Білорусі причетний і білоруський режим.

Вона також зазначила, що Сполучені Штати не стоятимуть осторонь, коли Росія скоює злочини проти людяності, затримує політичних активістів, журналістів і лідерів опозиції, а також американських громадян.

Вивезення українських дітей до Росії

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.