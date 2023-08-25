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РФ должна ответить за преступления против украинских детей, - США в Совбезе ООН

Фото: постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд (twitter/Ambassador Linda Thomas-Greenfield)
Автор: Максим Шушко

Россия совершает преступления против украинских детей на всех уровнях, поэтому Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Мы обязаны привлечь к ответственности всех виновных.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН.

Американская дипломатка отметила, что украинцы мужественно сопротивляются, защищая суверенитет своей страны, свою свободу, демократию, культуру, и победоносно борются, чтобы защитить и вернуть украинских детей, которые были насильно переселены или депортированы с оккупированных территорий в Россию и Беларусь.

"Российские официальные лица будут говорить, что перемещение детей является частью гуманитарной эвакуации. Но это грубое искажение реальности в тщетной попытке оправдать то, что не подлежит оправданию", - заявила Томас-Гринфилд.

Представитель США в Совбезе ООН добавила, что к перемещению украинских детей в лагеря на территории Беларуси причастен и белорусский режим.

Она также отметила, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, когда Россия совершает преступления против человечности, задерживает политических активистов, журналистов и лидеров оппозиции, а также американских граждан.

Вывоз украинских детей в Россию

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

По делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.

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