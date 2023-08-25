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РФ має відповісти за злочини проти українських дітей, - США в Радбезі ООН

П'ятниця 25 серпня 2023 02:16
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РФ має відповісти за злочини проти українських дітей, - США в Радбезі ООН Фото: постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (twitter/Ambassador Linda Thomas-Greenfield)
Автор: Максим Шушко

Росія скоює злочини щодо українських дітей на всіх рівнях, тому Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ми зобов'язані притягнути до відповідальності всіх винних.

Про це заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН.

Американська дипломатка зазначила, що українці мужньо чинять опір, захищаючи суверенітет своєї країни, свою свободу, демократію, культуру, і звитяжно борються, щоб захистити й повернути українських дітей, які були силоміць переселені або депортовані з окупованих територій у Росію та Білорусь.

"Російські офіційні особи казатимуть, що переміщення дітей є частиною гуманітарної евакуації. Але це грубе викривлення реальності в марній спробі виправдати те, що не підлягає виправданню", - заявила Томас-Грінфілд.

Представниця США в Радбезі ООН додала, що до переміщення українських дітей у табори на території Білорусі причетний і білоруський режим.

Вона також зазначила, що Сполучені Штати не стоятимуть осторонь, коли Росія скоює злочини проти людяності, затримує політичних активістів, журналістів і лідерів опозиції, а також американських громадян.

Вивезення українських дітей до Росії

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

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