РФ не має сил та ресурсів для наступу у Запорізькій області, - розвідка Канади

Російські окупанти не мають людських та матеріальних ресурсів для ефективного наступу в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЗС Канади.

Це вказує на суттєве занепокоєння майбутнім українським наступом для деокупації Запорізької області.

"Російські сили в окупованих регіонах Запорізької області вже протягом кількох місяців будують статичні оборонні споруди", - додали у розвідці.

Розвідка повідомляє, що РФ витрачає велику кількість ресурсів на спроби захопити додаткові території на Донбасі. Збройні сили України завдали окупантам дуже великих втрат, а РФ отримала незначні територіальні здобутки.

Зазначається, що росіяни погано забезпечені та неналежно навчені. Вони не зможуть вести успішний наступ уздовж Запорізького фронту протягом наступних кількох місяців.

Нагадаємо, що за минулу добу, 19 січня, росіяни здійснили 224 обстріли Запорізької області.

Російські окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони у Запорізькій області. Проте їхній наступ виявився невдалим, в результаті чого в армії РФ поменшало на 30 загарбників та три танки.

Російські окупанти обстріляли Запорізьку область запальними снарядами, а вибухи неподалік Запоріжжя, які були чутні під час тривоги, це вибух від падіння ракети С-300 в одній із громад, розташованих неподалік міста.

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