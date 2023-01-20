ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За минулу добу Запорізька область зазнала рекордної кількості обстрілів, - Старух

Новость на русском →
Запорізька область, П'ятниця 20 січня 2023 08:06
За минулу добу Запорізька область зазнала рекордної кількості обстрілів, - Старух Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область рекордну кількість разів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 19 січня, росіяни здійснили 224 обстріли Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Він зазначив, що загарбники нанесли удари по 21 населеному пункту. Внаслідок обстрілів зафіксовано 34 руйнування цивільних об’єктів. За його словами, така кількість обстрілів за добу - "рекордна".

"Жорстокість загарбника не має меж та не перестає жахати. Прийшовши у цивілізовану країну варвари нищать інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, що знаходяться на лінію вогню", - написав він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли Запорізьку область запальними снарядами.

А до цього у Запоріжжі в ніч на 19 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна