У РФ нет сил и ресурсов для наступления в Запорожской области, - разведка Канады

Российские оккупанты не имеют человеческих и материальных ресурсов для эффективного наступления в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВС Канады.

Это указывает на существенную обеспокоенность будущим украинским наступлением для деоккупации Запорожской области.

"Российские силы в оккупированных регионах Запорожской области уже несколько месяцев строят статические оборонительные сооружения", - добавили в разведке.

Разведка сообщает, что РФ тратит большое количество ресурсов на попытки захвата дополнительных территорий на Донбассе. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам очень большие потери, а РФ получила незначительные территориальные достижения.

Отмечается, что россияне плохо обеспечены и неправильно обучены. Они не смогут вести успешное наступление вдоль Запорожского фронта в течение нескольких месяцев.

Напомним, что за минувшие сутки, 19 января, россияне совершили 224 обстрела Запорожской области.

Российские оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны в Запорожской области. Однако их наступление оказалось неудачным, в результате чего в армии РФ уменьшилось на 30 захватчиков и три танка.

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область зажигательными снарядами, а взрывы неподалеку от Запорожья, которые были слышны во время тревоги, это взрыв от падения ракеты С-300 в одной из общин, расположенных неподалеку от города.

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