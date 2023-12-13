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Росіяни могли бити по Києву ракетами 48Н6 з комплексу С-400, - ОП

Київ, Середа 13 грудня 2023 09:15
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Росіяни могли бити по Києву ракетами 48Н6 з комплексу С-400, - ОП Фото: росіяни могли бити по Києву ракетами 48Н6 з комплексу С-400 (doblest.club)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи цієї ночі могли завдавати ударів по Києву ракетами 48Н6 з комплексу С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Наразі відомо, що удари по Києву ворог міг наносити ракетами 48Н6 з комплексу С400", - написав Єрмак.

За його словами, ціль росіян - об‘єкт критичної інфраструктури.

"Нам відомо, куди вони б‘ють", - додав керівник Офісу президента.

Що відомо про ракети 48Н6

В арсеналі російської зенітно-ракетної системи С-400 є ракета 48Н6, яка здатна завдавати удару в радіусі до 200 км. Вони летять по балістичній траєкторії, тому їх складно вчасно виявити.

Ракета 48Н6 та її модернізовані версії мають напівактивну головку самонаведення та дальності знищення повітряних цілей: 150 км для 48Н6, 200 км для 48Н6М та 250 км для 48Н6ДМ. Вага бойової частини складає 145, 150 та 180 кг відповідно.

Така ракета може бути ефективною проти нерухомих наземних цілей, наприклад, незахищених складів, особового складу на відкритій місцевості, автомобільної техніки на відкритій місцевості та об’єктів інфраструктури.

Ракетка атака на Київ 13 грудня

Цієї ночі російські загарбники атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що у столиці пролунала серія вибухів у районі лівого берега. Повітряна тривога була оголошена після вибухів.

Ворог випустив по столиці 10 ракет (йдеться про ЗРК С-400 та "Іскандер"). Усі цілі вдалося збити силам ППО.

Як відомо, прямого влучання ракет у Києві не було, але через падіння уламків є пошкодження щонайменше у трьох районах. За останніми даними, внаслідок атаки 53 особи постраждали, серед них є діти.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці "прильотів" уламків російських ракет. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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