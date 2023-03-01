РФ покупает запчасти для самолетов Airbus и Boeing в обход санкций, - Bloomberg

Российские авиакомпании продолжают использовать самолеты компаний Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес у РФ и покупать для них детали в обход санкций.

Российские авиаперевозчики по-прежнему эксплуатируют 467 самолетов Airbus и Boeing по сравнению с 544 самолетами год назад. РФ увеличила количество рейсов в Таиланд, Турцию, Армению, Таджикистан и ОАЭ и осуществляют около 1100 внутренних рейсов в день, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее.

Устойчивость подчеркивает пределы санкций, когда РФ находит обходные пути или обращается к менее строгим партнерам. В то время как производство в России сократилось в течение трех кварталов, спад был лишь частью крушения, предусмотренного вскоре после вторжения. Чтобы сохранить свой авиационный сектор на плаву, Кремль запретил авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за границей и призвал перевозчиков перерегистрировать в России. Таким образом, большинство самолетов продолжают летать, хотя они отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, предусмотренного регулирующими органами, которое необходимо для гарантии их летной годности.

"Компания не поддерживает контакты с авиакомпаниями в России, но уже известно о трудностях с поддержанием самолетов в рабочем состоянии, поскольку они вовсю пытаются заменить недостающие компоненты", - заявил главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори.

Bloomberg отмечает, чтобы продолжать работу, российские перевозчики закупают запчасти в "дружественных" странах и перемещают компоненты с одного самолета в другой. По мере того как российские перевозчики разбирают самолеты на запчасти, они в конечном счете сократят свой парк, потому что в самолетах-донорах не будет компонентов, необходимых для эксплуатации.

"Российские авиакомпании, вероятно, используют все возможные инициативы, чтобы поддерживать полеты своих самолетов, но это станет все труднее", - рассказал авиационный консультант из Британии Джон Стрикленд.