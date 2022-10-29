РФ купує через треті країни пралки та холодильники і розбирає на деталі для армії, - ЗМІ

За даними, зібраними Bloomberg із бази даних Євростату ЄС, за перші вісім місяців року Вірменія імпортувала з Європейського Союзу більше пральних машин, ніж за останні два роки разом. У серпні Казахстан імпортував європейських холодильників на суму 21,4 млн доларів, що більш ніж утричі перевищує суму за аналогічний період минулого року. Тим часом дані уряду Казахстану показують різке збільшення постачання холодильників, пральних машин та електричних молоковідсмоктувачів до Росії.

Деяка торгівля через євразійські держави до Росії може бути авантюристичною, що компенсує брак імпорту з інших країн, або російськими компаніями, щоб розібрати побутову техніку та використовувати компоненти та напівпровідники у цивільному виробництві. Але європейські офіційні особи, знайомі з цифрами, кажуть, що вони стурбовані тим, що принаймні деякі товари та їх компоненти можуть знайти застосування у військових цілях і уважно відстежують зростання експорту до країн на периферії Росії.

Офіційні особи в Європі вже публічно заявили, що бачили частини холодильників і пральних машин, які виявляють у російській військовій техніці, як танки, після її вторгнення в Україну. Люди, знайомі з оцінками, кажуть, що цілком можливо, що компоненти та мікросхеми від інших побутових товарів також використовувалися у військових цілях, нехай і переважно щодо низькопробного обладнання.

Проте, за даними уряду Казахстану, російський попит на електричні молоковідсмоктувачі з Казахстану збільшився більш ніж удвічі за перші вісім місяців у порівнянні з 2021 роком. 2022 року країна також поставила в Росію пральних машин на суму 7,5 млн доларів - порівняно з майже нульовим показником у попередні два роки. Експорт холодильників до Росії зріс удесятеро порівняно з попереднім роком.

"Навіть дуже складні російські системи озброєнь часто будуються з використанням пересічних мікроелектронних компонентів, які можна знайти у ряді комерційних товарів", - заявив директор з відкритих джерел розвідувальних та аналітичних досліджень у Королівському інституті об'єднаних озброєнь Джеймс Бірн.

Випадки, коли росіяни викрадали пральні машинки, холодильники та іншу побутову техніку, були зафіксовані неодноразово. В соціальних мережах було опубліковано багато відеозаписів, на яких можна було побачити викрадену техніку, яку окупанти планували вивезти до РФ.