По данным, собранным Bloomberg из базы данных Евростата ЕС, за первые восемь месяцев года Армения импортировала из Европейского Союза больше стиральных машин, чем за последние два года вместе. В августе Казахстан импортировал европейских холодильников на сумму 21,4 млн долларов, что более чем в три раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Между тем, данные правительства Казахстана показывают резкое увеличение поставок холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов в Россию.

Некоторая торговля через евразийские государства в Россию может быть авантюристической, что компенсирует нехватку импорта из других стран или российскими компаниями, чтобы разобрать бытовую технику и использовать компоненты и полупроводники в гражданском производстве. Но европейские официальные лица, знакомые с цифрами, говорят, что они озабочены тем, что, по крайней мере, некоторые товары и их компоненты могут найти применение в военных целях и внимательно отслеживают рост экспорта в страны на периферии России.

Официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин, обнаруживаемых в российской военной технике, как танки, после ее вторжения в Украину. Люди, знакомые с оценками, говорят, что вполне возможно, что компоненты и микросхемы других бытовых товаров также использовались в военных целях, пусть и преимущественно относительно низкопробного оборудования.

Однако, по данным правительства Казахстана, российский спрос на электрические молокоотсосы из Казахстана увеличился более чем в два раза за первые восемь месяцев по сравнению с 2021 годом. В 2022 году страна также поставила в Россию стиральных машин на сумму 7,5 млн долларов - по сравнению с почти нулевым показателем в предыдущие два года. Экспорт холодильников в Россию вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим годом.

"Даже очень сложные российские системы вооружений часто строятся с использованием рядовых микроэлектронных компонентов, которые можно найти в ряде коммерческих товаров", – заявил директор по открытым источникам разведывательных и аналитических исследований в Королевском институте объединенных вооружений Джеймс Бирн.

Случаи, когда россияне угоняли стиральные машинки, холодильники и другую бытовую технику, были зафиксированы неоднократно. В социальных сетях было опубликовано много видеозаписей, на которых можно было увидеть угнанную технику, которую оккупанты планировали вывезти в РФ.