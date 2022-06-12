ТОП-5 "сокровищ" российских мародеров: в Минобороны рассказали, что ворует "вторая армия мира"
По случаю Дня России в Минобороны обнародовали антирейтинг ТОП-5 вещей, которые российские военные воруют в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Ведомство, ссылаясь на "Армия.Inform", обнародовало ТОП-5 вещей, которые российские военные воруют в Украине.
На 5 месте - Бойлер
"Погиб, обнявшись с краденым бойлером" - история о (мертвом) оккупанте в Мощуне, Киевской области. С 2: 44 минуты в видео ССО ВСУ.
На 4 месте - носки
"Где буряты стояли, из тех домов все повыносили. Даже носки. Конечно, бытовую технику всю украли, посуду позабирали. Ну и, если ходили они по домам, то искали бензин и водку" - рассказала жительница Катюжанки, Киевской области.
На 3 месте - военная обувь
Оккупанты заменили свои "лапти тактические" на украинские берцы таланы, разворовав состав с военной формой.
На 2 месте - унитаз
Оккупанты, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых.
Почетное I место занимает собачья конура
Невероятно, но факт. Будку на вражеской грузовике с белыми буквами Z пользователи сфотографировали на одной из трасс.
"Армия убийц, насильников и мародеров ответит за каждое свое преступление", - подытожили в Минобороны Украины.
Напомним, в Ирпене Киевской области задержали еще одну поклонницу "русского мира". Во время оккупации она помогала русским солдатам мародерить.
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