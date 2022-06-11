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Мародерила вместе с оккупантами. В Ирпене разоблачили колаборантку

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Ирпень, Суббота 11 июня 2022 12:59
Мародерила вместе с оккупантами. В Ирпене разоблачили колаборантку Фото: в Ирпене разоблачили еще одну колаборантку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили в Ирпене Киевской области еще одну сторонницу "русского мира". Во время оккупации она помогала российским солдатам мародерить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Во время того, как в Ирпене находились российские войска, 45-летняя местная жительница рассказывала оккупантам, где находятся дома богатых семей. Она вместе с врагом обворовывала жилища.

В доме колаборантки нашли российскую символику, а также похищенные вещи - бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

По данному факту открыли уголовное производство. Действиям женщины будет предоставлена окончательная правовая квалификация.

Напомним, оккупанты в Киевской области хотели выдать жителям советские паспорта.

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Ирпень Министерство внутренних дел Украины
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