Мародерила вместе с оккупантами. В Ирпене разоблачили колаборантку

Правоохранители разоблачили в Ирпене Киевской области еще одну сторонницу "русского мира". Во время оккупации она помогала российским солдатам мародерить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram .

Во время того, как в Ирпене находились российские войска, 45-летняя местная жительница рассказывала оккупантам, где находятся дома богатых семей. Она вместе с врагом обворовывала жилища.

В доме колаборантки нашли российскую символику, а также похищенные вещи - бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

По данному факту открыли уголовное производство. Действиям женщины будет предоставлена окончательная правовая квалификация.